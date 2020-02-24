قبل القمة.. مدير تعاقدات الأهلي يعلق على أحداث المباراة

أبدى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعجبه من الوضع الحالي للكرة المصرية، في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن إقامة مواجهة القمة بين القطين.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم، على ملعب القاهرة، بلقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وكتب أمير توفيق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر:" احنا في زمن المسخ الرياضي للأسف".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات أمس الأحد انسحاب الفريق الأبيض من استكمال بطولة الدوري المصري في ظل تواجد اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.