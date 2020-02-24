كارثة.. الصحة العالمية: نستعد لاحتمال تحول "كورونا" لوباء

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كورونا اليوم

كشفت الصحة العالمية، عن توقعات كارثية بشان فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة العالمية، قبل قليل، إنها تستعد لاحتمال إعلان تحول فيروس "كورونا" إلى وباء عالمي.

واستدركت: "لكنه لم يصل بعد لهذه الدرجة".

وكان عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد ارتفع إلى 7، بعد إعلان سلطنة عمان والبحرين والكويت والعراق عن تسجيل إصابات، اليوم الاثنين.

وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، وانتشر إلى عدد من مقاطعات الصين وإلى أكثر من 25 دولة حول العالم.


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