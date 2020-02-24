  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مباراة الأهلي والزمالك

بث مباشر.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

جثة

وفاة إعلامية شهيرة أثناء سهرة «مخدرات» مع صديقها

أحمد محمد أبوتريكة

شاهد..نجل «أبوتريكة» يبهر الجميع بهدف في الدوري القطري

كورونا

كارثة.. الصحة العالمية: نستعد لاحتمال تحول "كورونا" لوباء

فاطمة ناعوت

«ناعوت» تطالب بمحاكمة عبدالله رشدي بقانون الإرهاب

اجتماع مرتضى باللاعبين

مرتضى يجتمع باللاعبين وتصريحات مفاجئة قبل القمة

أرشيفية

أمطار غزيرة تُغرق القاهرة والجيزة

أحداث المباراة

بشأن السوبر.. قناة أبو ظبي الرياضية توجه رسالة عاجلة للأهلي

السجائر

البرلمان يقر زيادة الضرائب على السجائر

بسمة بوسيل وصوفيا

فيديو..أشهر متحولة جنسيًا تكشف علاقتها بزوجة تامر حسني

الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران بسبب "كورونا"

عرب وعالم

صورة
صورة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

العراق تمنع مواطنيها من السفر إلي هذا البلد

#

السعودية تعلق سفر مواطنيها من وإلى إيران

#

الإمارات تعلن تسجيل ثامن إصابة بكورونا الجديد ‎

#

إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

إيران

الامارات

كورونا

ظهور كورونا

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بيانًا بمنع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند حتى إشعار آخر.

وقالت: "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، في عدد من الدول، وحرصا من الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".

ودعت الوزارة المواطنين المتواجدين في تلك الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة "إرنا"، بأن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 14 حالة.

وأكد رئيس جامعة مدينة نيشابور للعلوم الطبية، وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عاما في مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.

من جهته، صرح نائب رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية، في مدينة همدان (غرب)، بوفاة مصاب بالفيروس في أحد مشافي المدينة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أحمد حسن: ما يحدث عار ونقطة سوداء في تاريخ الكرة
» قرار بتأجيل مبابرة القمة ساعة بسبب الأمطار
» تعطل حافلة الزمالك أعلى كوبري أكتوبر
» فنانة شهيرة:«اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين »
» محمد فضل يكشف السبب الحقيقي لإيقاف مرتضى منصور
» تحرك بعثة الأهلي نحو ملعب مباراة القمة
» الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران بسبب "كورونا"
» كيف كانت مباراة أشبال الأهلي أمام الزمالك منذ 35 عامًا؟
» كورونا يظهر في 7 دول عربية
» رسميًا.. الزمالك يقرر خوض مباراته أمام الأهلي
» مهاجم الزمالك يثير الجدل بتغريدة قبل مباراة القمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة