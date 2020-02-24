ضبطها في حضن والده فقتلها بالجيزة

24 فبراير 2020 - 05:54 م

تجري النيابة الكلية بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة في مقتل زوجة على يد زوجها، بعد ضبطها في وضع مخل مع والده.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الزوجة وعرضها على الطب الشرعي.

وتستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان وهم بواب العمارة وأحد الجيران، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتبين من شهود العيان أن الزوج دخل مسكنه ووجد والده وزوجته في غرفة النوم في وضع مخل، وقال أحد شهود العيان إنه كانت هناك خلافات بين الزوج والزوجة، وأنها ليست المرة الأولى لزوجته لأنه تمكن من ضبطها مرتين قبل ذلك وعاقبها بالحرق في جسدها.

وكان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى مكان الواقعة وتم ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته (ربة منزل) ووالده المتهم بمعاشرة زوجته، وتم التحفظ على جثة المجني عليها تحت تصرف النيابة وحُرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.