  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مباراة الأهلي والزمالك

بث مباشر.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

جثة

وفاة إعلامية شهيرة أثناء سهرة «مخدرات» مع صديقها

أحمد محمد أبوتريكة

شاهد..نجل «أبوتريكة» يبهر الجميع بهدف في الدوري القطري

كورونا

كارثة.. الصحة العالمية: نستعد لاحتمال تحول "كورونا" لوباء

فاطمة ناعوت

«ناعوت» تطالب بمحاكمة عبدالله رشدي بقانون الإرهاب

اجتماع مرتضى باللاعبين

مرتضى يجتمع باللاعبين وتصريحات مفاجئة قبل القمة

أرشيفية

أمطار غزيرة تُغرق القاهرة والجيزة

أحداث المباراة

بشأن السوبر.. قناة أبو ظبي الرياضية توجه رسالة عاجلة للأهلي

السجائر

البرلمان يقر زيادة الضرائب على السجائر

بسمة بوسيل وصوفيا

فيديو..أشهر متحولة جنسيًا تكشف علاقتها بزوجة تامر حسني

تحرك بعثة الأهلي نحو ملعب مباراة القمة

الرياضة

أتوبيس الأهلي
أتوبيس الأهلي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل مباراة القمة

#

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

#

أمير مرتضى يوضح حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك بالدوري

#

رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي

ستاد القاهرة

بعثة الاهلى

ملعب مباراة القمة

تحركت بعثة النادي الأهلي منذ قليل، من مقر إقامة النادي، نحو ملعب ستاد القاهرة، استعدادًا لمباراة القمة المؤجلة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، حيث يلعب الأهلي بالفريق الأول لكرة القدم، بينما قرر الزمالك اللعب بفريق الناشئين.

أشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى محمد إلى أنه يتواجد في منزله قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب مصطفى محمد، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجو سقعه اوووي في البيت".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات أمس الأحد انسحاب الفريق الأبيض من استكمال بطولة الدوري المصري في ظل تواجد اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أحمد حسن: ما يحدث عار ونقطة سوداء في تاريخ الكرة
» قرار بتأجيل مبابرة القمة ساعة بسبب الأمطار
» تعطل حافلة الزمالك أعلى كوبري أكتوبر
» فنانة شهيرة:«اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين »
» محمد فضل يكشف السبب الحقيقي لإيقاف مرتضى منصور
» تحرك بعثة الأهلي نحو ملعب مباراة القمة
» الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران بسبب "كورونا"
» كيف كانت مباراة أشبال الأهلي أمام الزمالك منذ 35 عامًا؟
» كورونا يظهر في 7 دول عربية
» رسميًا.. الزمالك يقرر خوض مباراته أمام الأهلي
» مهاجم الزمالك يثير الجدل بتغريدة قبل مباراة القمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة