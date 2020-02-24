» تحرك بعثة الأهلي نحو ملعب مباراة القمة

تحركت بعثة النادي الأهلي منذ قليل، من مقر إقامة النادي، نحو ملعب ستاد القاهرة، استعدادًا لمباراة القمة المؤجلة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، حيث يلعب الأهلي بالفريق الأول لكرة القدم، بينما قرر الزمالك اللعب بفريق الناشئين.

أشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى محمد إلى أنه يتواجد في منزله قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب مصطفى محمد، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجو سقعه اوووي في البيت".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات أمس الأحد انسحاب الفريق الأبيض من استكمال بطولة الدوري المصري في ظل تواجد اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.