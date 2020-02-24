بشأن السوبر.. قناة أبو ظبي الرياضية توجه رسالة عاجلة للأهلي

24 فبراير 2020 - 06:33 م

انتقد المعلق الرياضي بقناة أبو ظبي الرياضية، الإماراتي سعيد الكعبي، ما وصفها بالمحاولات الرامية إلى إقحام القناة، في الأزمة الدائرة بين اتحاد الكرة المصري وناديي الأهلى والزمالك عقب مباراة السوبر الأخيرة بالإمارات.

وقال عبر حسابه على "تويتر": أبوظبي الرياضية في تغطيتها للسوبر المصري كانت مهنية بمثالية غير مسبوقة ، صنعت حدثا لازالت أصداءه حديث الجميع ، إقحامها كطرف في أحداث مابعد المباراة وتبعات العقوبات فيه خروج عن المهنية الواجبة ورمي كرة الانتقادات بعيدا عن مسارها ، هكذا يريد البعض لعب دور البطولة".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في حيثيات قرارات عقوبات مباراة السوبر، أنه اعتمد على مادة مصورة أرسلتها له قناة أبو ظبي الرياضية، إلا أن الأهلى نفى في بيانه يوم أمس صحة هذه الواقعة.

وعلل الأهلى رفضه لهذه الرواية بتواصله مع القناة التي نفت إرسالها أي نسخة أو مادة مصورة إلى اتحاد الكرة المصري.

وكانت مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك بالإمارات، والتي انتهت بتتويج أبناء ميت عقبة بالبطولة بركلات الترجيح، قد شهدت مشاحنات بين عدد من لاعبي الفريقين، الأمر الذي استدعى إصدار اتحاد الكرة عدة عقوبات، قبل رفضها من إدارتي الناديين.