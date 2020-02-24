» محمد فضل يكشف السبب الحقيقي لإيقاف مرتضى منصور

قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إنه من طالب بإصدار عقوبة ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك لهجومه عليه وعلى اتحاد الكرة.

وردًا على سؤال حول حقيقة أنه من تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور، قال «فضل» في مداخلة هاتفية على قناة «ملعب أون»: «حصل، تقدمت بشكوى ضد مرتضى منصور وطالبت بإيقافه لأنه خرج عن النص وتحدث بشكل سيئ في حقي وفي حق عمرو الجنايني رئيس اللجنة، وفي جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وفي مسؤولي الكاف».

وأضاف: «احنا بنطبق القانون، وبنحاول نحترم اللوائح والقوانين علشان الناس تحترمنا».