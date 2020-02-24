حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة وسط أجواء ممطرة

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مباراة الأهلي والزمالك

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وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، وسط أجواء ممطرة أعاقت بعثة النادي في طريقها للملعب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد القمة حالة من الجدل بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يستقر مسئولوه على خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني على معاينة أرض الملعب بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة.

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