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مباراة الأهلي والزمالك

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تعطل حافلة الزمالك أعلى كوبري أكتوبر

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حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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أحمد سالم

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أفادت قناة «أون سبرت»، في نبأ عاجل لها، بتعطل حافلة نادي أعلى كوبري أكتوبر في منطقة وسط البلد، أثناء اتجاههم لملعب استاد القاهرة لمباراة القمة.

وذكر حازم إمام كابتن نادي الزمالك سابقًا، أن حافلة الفريق ما زالت أعلى كوبري أكتوبر في رمسيس حتى الآن في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ في المباراة.

ويشار إلى أنه قانونيًا، تحسب المباراة للفريق الحاضر على أرضية الملعب في حال تأخر الفريق المنافس عن موعد المباراة لمدة عشرون دقيقة.


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