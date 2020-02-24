وفاة إعلامية شهيرة أثناء سهرة «مخدرات» مع صديقها

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الكويت

وفاة

مخدرات

اعلامية

عثرت قوات الأمن على إعلامية عربية شهيرة، جثة هامدة داخل شقتها، بعد سهرة "مخدرات" مع أحد أصدقائها.

وكشف الإعلامي الكويتي، أبو طلال الحمراني، تفاصيل الواقعة كاملة لكنه رفض الكشف عن هوية الإعلامية، حيث قال عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :«وفاة إعلامية كويتية عثر عليها جثه في شقتها بعد إختفائها لأيام، حيث تبين بعد رفع الجثه للطب الشرعي بأنها توفيت نتيجة تعاطي المخدرات وتم إلقاء القبض على شاب متهم بمشاركتها التعاطي ومشتبه بأنه من يجلب المخدرات لها، وتم إحتجازة على ذمة التحقيق!».

وتابع :« الصدمة بقصة وفاة الإعلامية!.. أن الحقير الذي كان يشاركها التعاطي شاب من أقاربها قام بتركها بعد أن سقطت ميته في الشقة نتيجة (أوفردوز) زيادة الجرعة، واغلق الباب عليها، وفي اليوم التالي».

وأضاف الإعلامي الكويتي :« قام بالإتصال على أقاربها، وادعى أنها كانت قد اتصلت عليه سابقا طلبا للمساعدة، وعندما عاود الإتصال عليها لم تجب على اتصالاته ويشعر بالقلق، وطلب أن يذهبوا لشقتها للإطمئنان عليها».

واستطرد :« إلا أن إحدى صديقاتها هي من افتقدتها وذهبت إلى شقتها وبعد أن طرقت الباب لعدة مرات اكتشفت أن باب شقتها مغلق لكنها غير مقفل، فقامت بفتحه والدخول، وعثرت على الإعلامية جثه هامدة!».


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