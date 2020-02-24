» قرار بتأجيل مبابرة القمة ساعة بسبب الأمطار

أفادت قناة «أون سبرت»، في نبأ عاجل لها، بأنه سوف يتم تأجيل المباراة رسميًا لمدة ساعة واحدة، نظرًا لحدوث تعطل لحافلة فريق الزمالك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتعطلت حافلة النادي منذ قليل، أعلى كوبري أكتوبر في منطقة وسط البلد، أثناء اتجاههم لملعب استاد القاهرة لمباراة القمة.

وذكر حازم إمام كابتن نادي الزمالك سابقًا، أن أوتوبيس الفريق ما زال أعلى كوبري أكتوبر في رمسيس حتى الآن في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ في المباراة.

ويشار إلى أنه قانونيًا، تحسب المباراة للفريق الحاضر على أرضية الملعب في حال تأخر الفريق المنافس عن موعد المباراة لمدة عشرون دقيقة.

ولكن في حالة الظروف القسرية، يسمح بتأجيل اللقاء لمدة ساعة لحين وصول الفريق المتأخر.