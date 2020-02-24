تعليق حازم من اتحاد الكرة على ما حدث في مباراة القمة

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اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي

اتحاد الكرة

الزمالك

الاهلى

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسفه لما حدث اليوم من عدم خوض لقاء القمة الـ19 بين فريقي الأهلى والزمالك في الدورى.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على "تويتر" قبل قليل: "نأسف لهذا المشهد.. وستطبق اللائحة".

وتابع: "علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

وانسحب فريق نادي الزمالك من مواجهة النادي الأهلي في القمة الـ119، التي كان مقررًا لها اليوم الإثنين، حيث قرر اللاعيبون بناءًا على توجيهات من مجلس الإدارة بمغادرة أتوبيس الفريق أثناء ذهابهم لاستاد القاهرة والعودة إلى منازلهم بسبب ما وصفوه بـ"ظروف قهرية" حالت دون وصولهم لأرض الملعب.

وذكرت قناة أون سبورت أن لاعبو الفريق الأبيض غادروا الحافلة متوجهين إلى منازلهم، ومع بداية وقت المباراة نزل لاعبي فريق النادي الأهلي إلى أرضية الملعب، وكذلك الطاقم التحكيمي، الذي أعلن انسحاب نادي الزمالك من المباراة بعد مرور 20 دقيقة على موعد المباراة الرسمي، ليتم إعلان فوز النادي الأهلي 2-0.

فيما قالت مصادر رياضية أن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، سيقوم بتحرير محضر رسمي بالظروف القهرية التي حالت دون وصول الفريق للملعب بسبب الأحوال الجوية وتعطل أتوبيس الفريق، وذلك من أجل الحيلولة لعدم تعرض النادي الأبيض للعقوبات بالإضافة إلى إمكانية إعادة المباراة.


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