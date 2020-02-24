» مجلس الأمن "قلق بشدة" إزاء تجدد "العنف" في غزة

24 فبراير 2020 - 10:00 م

أعرب مجلس الأمن الدولي، الإثنين، عن قلقه الشديد إزاء "تجدد العنف" في قطاع غزة.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير "مارك بيكستين" الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري، للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة بشأن القضية الفلسطينية.

وأبدى "بيكستين" قلقه الشديد إزاء ارتكاب العنف ضد المدنيين مؤكدا "الحاجة إلى بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية بشأن كل قضايا الحل النهائي المرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

فيما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية، وأنها تأتي ردا على قتل الجيش الإسرائيلي، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وقال السفير البلجيكي، "استمع أعضاء المجلس إلى إفادة من المنسق الأممي الخاص (لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف) وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء العنف ضد المدنيين".