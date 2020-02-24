  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة "أتوبيس" الزمالك

حافلة الزمالك

شركة حافلة الزمالك تفجر مفاجأة مدوية عن الواقعة

صورة

تعليق حازم من اتحاد الكرة على ما حدث في مباراة القمة

مجدى يعقوب

تحركات حثيثة في البرلمان لتكريم «مجدي يعقوب»

صورة

أسعار الدولار والذهب تشتعل.. ارتفاع 15 جنيهًا

مرتضى منصور

قرار صادم لـ«مرتضى منصور» بعد عدم خوض مباراة القمة

محافظ القاهرة

رسميًا.. تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا

مباراة الأهلي والزمالك

حكم مباراة القمة يعلن فوز الأهلي على الزمالك

جثة

وفاة إعلامية شهيرة أثناء سهرة «مخدرات» مع صديقها

كورونا

كارثة.. الصحة العالمية: نستعد لاحتمال تحول "كورونا" لوباء

تحذيرات من "مذابح حقيقية" بحق المدنيين في إدلب

عرب وعالم

انتشال رضيعة من تحت الأنقاض في إدلب
انتشال رضيعة من تحت الأنقاض في إدلب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: نزوح 143 ألف شخص من إدلب

#

السعودية تحذر: تغير مناخي واسع النطاق

#

أمستردام.. وقفة احتجاجية تضامنا مع إدلب السورية

#

واشنطن تدين هجمات النظام السوري على المدنيين

حذر مسؤول أممي، من "مذابح حقيقية" بحق المدنيين في محافظة إدلب السورية؛ جراء استمرار هجمات نظام بشار الأسد وداعميه.
جاء ذلك على لسان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، مارك كتس، خلال مؤتمر صحفي عقده بجنيف، الإثنين.
وقال كتس إن إدلب تحولت لساحة حرب بسبب استمرار هجمات النظام وداعميه، وإن أكثر من 3 ملايين مدني محاصرين فيها.
وأضاف "لا شك أننا سنشهد مذابح حقيقية بحق المدنيين".
وأشار كتس إلى أن الأمم المتحدة ترسل 50 شاحنة مساعدات إلى إدلب يوميا، وتهدف لرفع هذا العدد إلى مئة.
ولفت إلى أن الهجمات (دون ذكر اسم نظام الأسد وداعميه) تسببت بنزوح أكثر من مليون مدني باتجاه الحدود التركية.
وشدد المسؤول الأممي على أن سوريا "لم تشهد نزوحا للمدنيين" مشابها للنزوح الأخير منذ بدء الحرب في البلاد عام 2011.
وأوضح أنه "خلال بضعة أشهر، تعرضت عدة مشافي ومدارس وأسواق شعبية ومخابز وخزانات المياه لغارات جوية وقصف".
وتابع "هناك الآن مجتمع يعاني من الصدمة والخوف، والناس يفرون باتجاه الحدود بسبب الخوف".
وردا على سؤال للأناضول، ما إذا كانت هذه الهجمات تشكل جريمة حرب أم لا، قال كتس "الأمم المتحدة وثقت جرائم الحرب التي ارتكبت من قبل في سوريا عدة مرات".
وأضاف "المحاكم هي من ستقرر في المستقبل ما إذا كانت الهجمات المستمرة ضد المدنيين في إدلب جرائم حرب أم لا".
من جهة أخرى، أشاد المسؤول الأممي باستقبال تركيا لنحو 3.6 مليون سوري، مضيفا أنه "لا يريد مشاهدة وصول المزيد من اللاجئين إلى تركيا".
كما أشاد بالدعم الذي تقدمه تركيا لعمليات الإغاثة الأممية ما وراء حدودها (في سوريا).
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.
وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد وصوله إيطاليا.. دول أوروبية تعزز تدابيرها لمواجهة "كورونا"
» قاسم سليماني أثنى الأسد عن الاستقالة
» إسرائيل تهدد باغتيال قادة حماس والجهاد في غزة
» الكويت توقف الاحتفالات الوطنية والنشاط الرياضي
» مجلس الأمن "قلق بشدة" إزاء تجدد "العنف" في غزة
» «التعليم» تفوض تأجيل الدراسة لرؤساء الجامعات
» رسميًا.. تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا
» سرايا القدس تلحق دمارا كبيرا بمستوطنات الاحتلال
» الصين تحظر تناول الخفافيش والأفاعي
» "الحضري" عن أحداث القمة: العار على هادمي بناء الرجال
» الصحة العالمية تشيد بجهود الصين في مواجهة "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية