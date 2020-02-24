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خشية كورونا..

الكويت توقف الاحتفالات الوطنية والنشاط الرياضي

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قررت الكويت، الإثنين، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية؛ والنشاط الرياضي مؤقتا، خشية تداعيات فيروس "كورونا" الذي تسلل إلى البلد الخليجي قادما من إيران.
وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، في بيان عقب اجتماع اليوم، أنه "قرر وقف احتفالات الأعياد الوطنية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا".
ودعا إلى "تجنب التجمعات التي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة والهادفة إلى تجنب انتشار وباء فيروس كورونا ومخاطره".
وكلف المجلس فريقا برئاسة وزير الصحة وعضوية جهات عدة لمتابعة تطورات الوباء واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره.
وتحتفل الكويت بالعيد الوطني في 25 فبراير/شباط من كل عام وذكرى التحرير من الغزو العراقي في 26 فبراير من كل عام.
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم أحمد اليوسف، إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم.
وأفاد إعلام محلي بينه صحيفة القبس الكويتية، أن هذا القرار "بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، من أجل المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي"
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الصحة الكويتية أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أظهرت 3 حالات إصابة بكورونا، أحدها لكويتي والثانية لسعودية والثالثة لشخص من البدون (لا يحمل جنسية).
وبخلاف الكويت، أعلنت دولتان خليجتان، هما الإمارات وسلطنة عمان، تسجيل حالات إصابة بهما، وفق بيانات رسمية سابقة.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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