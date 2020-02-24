الأردن تكشف حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا

24 فبراير 2020 - 10:50 م

نفت وزارة الصحة الأردنية، مساء الإثنين، وجود أية إصابات بفيروس "كورونا" في البلاد.



جاء ذلك في بيان لمسؤول ملف فيروس "كورونا" في الوزارة، عدنان إسحق، أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، ردا على أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية، تحدثت عن إصابة مريضة بالفيروس في أحد مستشفيات المملكة.



وأفاد إسحق بأنه فور انتشار معلومة حول إصابة مريضة بأحد المستشفيات بفيروس "كورونا"، تمت المتابعة مع المستشفى للتأكد من ذلك.



وأشار إلى أنه تم إجراء فحص مخبري للحالة من قبل المختبرات المركزية في وزارة الصحة، وأظهرت النتائج عدم إصابتها بالفيروس.



وأكد إسحق أن "الأردن خالٍ تماما من أي إصابة بفيروس كورونا".



ودعا المسؤول الأردني، وسائل الإعلام التأكد من المعلومات المتداولة من المصدر الرسمي والوحيد في وزارة الصحة.



واتخذ الأردن كغيره من دول العالم، العديد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس، حيث قرر منع دخول غير الأردنيين إلى أراضي المملكة، القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية.



وظهر "كورونا" في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.