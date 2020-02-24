» بعد وصوله إيطاليا.. دول أوروبية تعزز تدابيرها لمواجهة "كورونا"

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أدى ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيطاليا، إلى زيادة التدابير في بلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المجاورة لإيطاليا.
والإثنين، ارتفعت حالات الوفاة بكورونا في إيطاليا، إلى 6 أشخاص، وإصابة 167، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقال رئيس وزراء النمسا، سيباستيان كورتز، في تصريح صحفي، إن بلاده ستزيد من التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من "كورونا".
وأضاف أنه سيتم تنفيذ حملات توعوية في البلاد حول الفيروس وإصدار تحذيرات من السفر للبلدان التي ينتشر فيها "كورونا".
بدوره، أفاد وزير الصحة النمساوي رودي أنشوبر، أنهم يراقبون التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في إيطاليا عن كثب.
وأضاف أنه اتصل مع نظيره الإيطالي واتفقا على عقد اجتماع لوزراء صحة كل من إيطاليا والنمسا وسلوفينيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا، الثلاثاء.
بدورها، حذرت التشيك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مواطنيها من السفر إلى إيطاليا، وخاصة شمالها، الذي يشهد حالات إصابة بالفيروس.
من جهتها، أعلنت السلطات المجرية اتخاذ تدابير مختلفة لمنع انتشار الفيروس في البلاد، مشيرة أن من بين هذه التدابير فحص المسافرين القادمين من إيطاليا عبر رحلات جوية مباشرة.
كما دعت سفارة أنقرة لدى روما، والقنصلية في مدينة ميلانو، الأتراك في إيطاليا، لاتخاذ تدابير وقائية من العدوى، ومتابعة التوصيات التي تصدرها السلطات الرسمية. -

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