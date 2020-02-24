تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة "أتوبيس" الزمالك

24 فبراير 2020 - 11:00 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما حدث من عدم حضور فريق نادي الزمالك لملعب مباراة القمة أمر سيئ، مشيرا إلى أنها مسرحية ليس لها أي فائدة.

