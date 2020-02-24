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العراق.. مقتل 3 من "داعش" واعتقال 7 في كركوك

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أعلنت القوات العراقية، الإثنين، قتل 3 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال 7 آخرين، في عملية إنزال جوي، شمالي البلاد.
وقال صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب(يتبع الجيش)، إن "قوة من الجهاز نفذت عملية إنزال جوي بإسناد من طيران التحالف الدولي على موقع في وادي زغيتون، بكركوك".
وأضاف النعمان، في بيان، أن "شبكة تتبع تنظيم داعش الإرهابي كانت تتخذ من الموقع المذكور، منطلقاً للتخطيط لعمليات تستهدف المواطنين والقوات الأمنية".
وأشار أن "القوة الخاصة اشتبكت مع المجموعة الإرهابية وقتلت 3 من أفرادها واعتقلت 7 آخرين".
وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وفي حادث آخر، أصيب آمر فوج بالحشد العشائري (مقاتلون من العشائر السنية موالون للحكومة) في محافظة الأنبار غربي البلاد، إثر انفجار استهدف مركبته.
وقال النقيب في شرطة الأنبار، أحمد الدليمي، للأناضول، إن "آمر الفوج الرابع في لواء حشد عشائر الكرمة، المقدم سهيل الدليمي، أصيب بجروح بالغة، إثر انفجار عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارته العسكرية في مدينة الكرمة (13 كم شرق الفلوجة)".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين عراقيين يوجهون أصابع الاتهام في مثل هذه الهجمات لتنظيم "داعش".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. -

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