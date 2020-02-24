  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بعد الإنسحاب من القمة

نادي الزمالك

خبير لوائح يكشف: الزمالك سيهبط للدرجة الرابعة

الدكتور أشرف صبحي

أول رد من وزير الرياضة على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة "أتوبيس" الزمالك

حافلة الزمالك

شركة حافلة الزمالك تفجر مفاجأة مدوية عن الواقعة

صورة

تعليق حازم من اتحاد الكرة على ما حدث في مباراة القمة

مجدى يعقوب

تحركات حثيثة في البرلمان لتكريم «مجدي يعقوب»

صورة

أسعار الدولار والذهب تشتعل.. ارتفاع 15 جنيهًا

مرتضى منصور

قرار صادم لـ«مرتضى منصور» بعد عدم خوض مباراة القمة

محافظ القاهرة

رسميًا.. تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا

إسرائيل تشدد حصارها لغزة بإغلاق معبر "كرم أبو سالم"

عرب وعالم

الاحتلال يفتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا
الاحتلال يفتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا
Advertisements

المصريون ووكالات

قررت إسرائيل إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة أمام حركة البضائع، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية ووقود، وذلك بداية من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وفق مسؤول فلسطيني.
وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق الإثنين، إغلاق معبر إيرز (بيت حانون) شمالي غزة، وتقليص مساحة صيد الأسماك في بحر غزة، بعد إطلاق حركة "الجهاد الإسلامي" عشرات القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات إسرائيلية، ردًا على قتل الجيش الإسرائيلي أحد عناصرها وإصابة آخرين جنوبي غزة، صباح الإثنين.
وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة الفلسطينية)، رائد فتوح، للأناضول، إن "اللجنة التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود تبلغ شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم، الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، أمام جميع البضائع، عدا المحروقات والأدوية".
و"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والوقود والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه التسبب في تفاقم أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، وذلك من أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مطرب شهير يعلن اعتزاله تشجيع الزمالك بعد فضيحة القمة
» بعد وصوله إيطاليا.. دول أوروبية تعزز تدابيرها لمواجهة "كورونا"
» قاسم سليماني أثنى الأسد عن الاستقالة
» إسرائيل تهدد باغتيال قادة حماس والجهاد في غزة
» الكويت توقف الاحتفالات الوطنية والنشاط الرياضي
» مجلس الأمن "قلق بشدة" إزاء تجدد "العنف" في غزة
» «التعليم» تفوض تأجيل الدراسة لرؤساء الجامعات
» رسميًا.. تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا
» سرايا القدس تلحق دمارا كبيرا بمستوطنات الاحتلال
» الصين تحظر تناول الخفافيش والأفاعي
» "الحضري" عن أحداث القمة: العار على هادمي بناء الرجال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية