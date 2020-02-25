» مطرب شهير يعلن اعتزاله تشجيع الزمالك بعد فضيحة القمة

تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بعد الإنسحاب من القمة
خبير لوائح يكشف: الزمالك سيهبط للدرجة الرابعة
أول رد من وزير الرياضة على انسحاب الزمالك من مباراة القمة
تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة "أتوبيس" الزمالك
شركة حافلة الزمالك تفجر مفاجأة مدوية عن الواقعة
تعليق حازم من اتحاد الكرة على ما حدث في مباراة القمة
تحركات حثيثة في البرلمان لتكريم «مجدي يعقوب»
أسعار الدولار والذهب تشتعل.. ارتفاع 15 جنيهًا
قرار صادم لـ«مرتضى منصور» بعد عدم خوض مباراة القمة
رسميًا.. تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا
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