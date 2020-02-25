تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بعد الإنسحاب من القمة

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مرتضى منصور
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أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اندهشاه من الحرب التي شنها الجميع على النادي، على حد وصفه، عقب تغيب الفريق الأبيض عن لقاء القمة أمام الأهلي.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" شوبير وطه إسماعيل وعماد متعب وأحمد موسى وعمرو أديب جميعهم شنوا الحرب على الزمالك خلال ظهورهم على الشاشة اليوم، على الرغم من أن الأهلي انسحب في 5 مرات سابقة أمام الزمالك".
وتابع:" لن يجرؤ أحد على خصم نقطة واحدة من الزمالك وسأرفض أي قرار يتخذه عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري".

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