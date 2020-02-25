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العراق.. استنفار صحي بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

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العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"
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المصريون ووكالات

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تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان

اتخذت سلطات محلية عراقية، الإثنين، سلسلة إجراءات احترازية تحسبا لانتشار فيروس "كورونا"، بعد ساعات من تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات العراقية، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في محافظة النجف، جنوبي البلاد.
وقال محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان، إن "المصاب بالفيروس تم عزله في مكان هيئته الصحة في النجف لمثل هذه الإصابات".
وأضاف الياسري، أنه "تم الحجر على كافة الملامسين والمقربين من المصاب وكذلك الطلبة الذين اختلط معهم في مكان صحي، وتجرى لهم الفحوص الطبية وفق أعلى المستويات الصحية".
وطالب محافظ النجف، الحكومة الاتحادية، بمنع دخول الإيرانيين وطلبة العلوم الدينية إلى العراق وخصوصاً عبر بوابة مطار "النجف الأشرف" الدولي.
من جانبها، أعلنت مديرية التربية في محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة، حتى إشعار آخر.
وقال إعلام التربية بالمحافظة، في بيان، إن "المدير العام عادل البصيصي، وبقرار من وزارة التربية، قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس إلى إشعار آخر، لفسح المجال أمام الفرق الصحية لإجراء الكشف والوقاية من فيروس كورونا".
بدورها، أعلنت مديرية التربية في محافظة الديوانية (جنوب)، في بيان، تقليص أيام امتحانات نصف السنة للمدارس الابتدائية للمراحل الأولية للدراسة الابتدائية، لتقتصر على يومي الثلاثاء والأربعاء فقط.
كما قررت المديرية اختصار أيام امتحانات الصفين الخامس والسادس لتقتصر على أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فقط.
من جهته، أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الإثنين، حجر زائرين سعودي وإيراني لأسباب احترازية، بسبب قدومهم من دول ظهرت فيها إصابات بفيروس "كورونا".
ونفى الخطابي في بيان، وجود أية إصابات بالفيروس في كربلاء.
في السياق نفسه، قررت "خلية الأزمة"، المختصة بمتابعة ملف "كورونا" في محافظة الأنبار (غرب)، الإثنين، منع زيارة المرضى في المستشفيات.
وحسب بيان للخلية، عقب اجتماع لها، فإنه "تم توجيه القيادات الأمنية للتعامل بشدة مع مروجي الشائعات بخصوص الفيروس عبر مواقع التوصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية الأخرى باعتبار ذلك يمس أمن الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وحددت الخلية التصريحات الخاصة بفيروس "كورونا" في حدود المحافظة، ضمن صلاحية مدير عام صحة الأنبار فقط، في حال ظهور إصابات مؤكدة.
والأحد، مدد العراق حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية لمدة 15 يوما، بعد أن بدأ الحظر لأول مرة الخميس.
كما قررت وزارة النقل العراقية، تعليق رحلات الخطوط الجوية الحكومية إلى إيران من بغداد والنجف.
وتأتي الإجراءات العراقية عقب تسجيل إصابات في إيران وارتفاع وتيرتها تدريجياً، حيث أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، الإثنين، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس "كورونا" في البلاد، إلى 12، فضلا عن إصابة 47.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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