ارتفاع مصابي "كورونا" في الكويت إلى 5 حالات

25 فبراير 2020 - 12:50 ص

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء الإثنين، ارتفاع مصابي فيروس كورونا، إلى 5 حالات.



وقالت الوزارة في بيان إنه "تأكد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من طهران وقم، فجر الإثنين بفيروس كورونا".



وأضافت: "يرتفع عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى 5 حالات إلى الآن". مشيرة إلى أن "المسافرتين وضعتا في الحجر الصحي الإجباري".



والإثنين، أعلنت الصحة الكويتية، وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة عن إصابتهم بكورونا، أحدها لكويتي، والثانية، لسعودية، والثالثة من البدون (بدون جنسية).



والأحد، أعلنت الكويت إجلاء 800 من رعاياها من إيران، التي ارتفع عدد ضحاياها من الفيروس إلى 12 وفاة، و43 إصابة.



كما قررت الكويت، الإثنين، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضي، وكذلك إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، خشية تداعيات فيروس "كورونا" الذي تسلل إلى البلد الخليجي قادما من إيران.



وبخلاف الكويت، ظهر الفيروس في البحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.