تامر أمين: "محتاجين فضيحة تانية"

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الزمالك

الاهلى

النهار

تامر أمين

أعرب الإعلامي تامر أمين، عن استيائه من مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها أمس الإثنين، ساخرا: "محتاجين فضيحة تانية وتشويه تاني لصورة مصر ".

وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، قائلا: "فريق النادي الأهلي وصل في معاده وفريق نادي الزمالك تأخر ، كل الناس وصلوا إلا هم، حتي هذه اللحظة مش شايف سبب يخلي نادي الزمالك مش عاوز يلعب مباراة، ده وهو في أحسن حالاته المعنوية، محدش عارف أيه سبب تأخر فريق نادي الزمالك لحد دلوقتي".

وتابع: "تاريخ 24 فبراير لعام 2020 سيصبح رمزًا لمهزلة كبيرة في كرة القدم المصرية، خاصة بعد الأحداث المخزية التي وقعت عقب انتهاء مباراة السوبر" .

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