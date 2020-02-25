  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حسني مبارك

الديب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لـ"مبارك"

حسني مبارك

آخر ظهور لـ "مبارك" قبل وفاته

نانسي عجرم وزوجها والمحامية

محامية قتيل نانسي عجرم توجه رسالة تحذير..هذا ما قالته

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

" أبو تريكة" ينعي مبارك بعبارة مؤثرة

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

نجمة ابراهيم

نجمة إبراهيم..أشهرت إسلامها ..كرمها "السادات" وعالجها "عبد الناصر"

الإعلامي تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يخرج بخبر عاجل عن مبارك

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

اجتماع طارئ بـ "الجبلاية" لبحث أحداث القمة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "محتاجين فضيحة تانية"

خالد أبو بكر

خالد أبوبكر: "في حاجة عيب بتحصل من إمبارح"

"العين وحشة".. بعد حصوله على اللقب وفاة أكبر معمر في العالم

الصفحة الأخيرة

الياباني "شيتيسو واتانابي"
الياباني "شيتيسو واتانابي"
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

#

ليفربول يحقق فوزًا صعبا على مونتيري ويتأهل لنهائي المونديال

#

«الترجي» يشكر قطر على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية

#

فلامنجو البرازيلي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

العالم

جينيس

اكبر معمر

الياباني "شيتيسو واتانابي"

أعلنت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية منذ عدة أيام فوز الياباني "شيتيسو واتانابي" بلقب أكبر معمر في العالم إلا أن المعمر ذي الـ 112 عاما توفي أول أمس، ولم يتم الإعلان عن سبب وفاته.

وحسب ما تناولته الصحافة المحلية عن أفراد أسرته أنه لم يتناول أي طعام مؤخرا وأنه أصيب بارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس قبل وفاته بيومين.

جدير بالذكر أن واتانابي ولد عام 1907 وتم منحه شهادة أكبر معمر في العالم في 12 فبراير الجاري، وبدا سعيد ومنتصرا، عمل في تايوان لمدة 18 عاما قبل عودته إلى مدينة نيجاتا بشمال البلاد ولدية 5 أبناء و 25 حفيدا وعمل في الحكومة المحلية وطوال عمره المديد زرع الخضراوات والفاكهة في مرزعة العائلة،وقدمت جينس التعازي لأسرة المعمر حسبما نشرت "سكاي نيوز ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المياه لـ"المواطنين": "اللي عنده مشوار مش مهم يأجله"
» "العين وحشة".. بعد حصوله على اللقب وفاة أكبر معمر في العالم
» براءة إبراهيم المنيسى في اتهامه بسب مجدي عبد الغني
» فنانة شهيرة تظهر بـ"الكمامة" بأحد المطارات وتثير الجدل
» "فرس النهر" يتجول بالقرب من محطات الوقود ويثير القلق
» بعد فيديو الانتحار.. تعرف على العمر الحقيقي لـ منى فاروق
» الضرائب تحدد قائمة أسعار السجائر الجديدة وتتوعد المخالفين
» سيدة تؤم الرجال للصلاة تثير ضجة على مواقع التواصل
» العراق يحظر دخول الوافدين من 7 دول
» بعثة "صن دوانز" تصل لمطار القاهرة
» الصحة تسجل إصابة 4 سيدات سعوديات بفيروس"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية