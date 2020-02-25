  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حسني مبارك

الديب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لـ"مبارك"

حسني مبارك

آخر ظهور لـ "مبارك" قبل وفاته

نانسي عجرم وزوجها والمحامية

محامية قتيل نانسي عجرم توجه رسالة تحذير..هذا ما قالته

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

" أبو تريكة" ينعي مبارك بعبارة مؤثرة

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

نجمة ابراهيم

نجمة إبراهيم..أشهرت إسلامها ..كرمها "السادات" وعالجها "عبد الناصر"

الإعلامي تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يخرج بخبر عاجل عن مبارك

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

اجتماع طارئ بـ "الجبلاية" لبحث أحداث القمة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "محتاجين فضيحة تانية"

خالد أبو بكر

خالد أبوبكر: "في حاجة عيب بتحصل من إمبارح"

اجتماع طارئ بـ "الجبلاية" لبحث أحداث القمة

الرياضة

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية
المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"الحضري" عن أحداث القمة: العار على هادمي بناء الرجال

#

خزينة "الجبلاية" تنتعش بـ 1.5 مليون درهم

#

اجتماع طارئ بالأهلى للرد على عقوبات "الجبلاية"

#

اجتماع هام لـ "الانضباط" لبحث شغب السوبر

دوري

الزمالك

الاهلى

الجبلاية

الترجى

تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة جلسة طارئة لحسم مصير أحداث مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها أمس الاثنين باستاد القاهرة.

وتشير اللوائح إلى فوز الأهلى بالمباراة بعد انسحاب الزمالك أمس، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيد الزمالك مع نهاية الموسم الكروى الجارى.

وقال إنه حال انسحاب الزمالك من الدوري بشكل عام، سيتم إيقافه لمدة عام مع هبوطه إلى دورى الدرجة الأدنى من المنافسات التابعة لاتحاد الكرة "الدرجة الرابعة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المترو عن انفجار أسلاك قطار غمرة: "الكهرباء قطعت"
» المياه لـ"المواطنين": "اللي عنده مشوار مش مهم يأجله"
» "العين وحشة".. بعد حصوله على اللقب وفاة أكبر معمر في العالم
» براءة إبراهيم المنيسى في اتهامه بسب مجدي عبد الغني
» فنانة شهيرة تظهر بـ"الكمامة" بأحد المطارات وتثير الجدل
» "فرس النهر" يتجول بالقرب من محطات الوقود ويثير القلق
» بعد فيديو الانتحار.. تعرف على العمر الحقيقي لـ منى فاروق
» الضرائب تحدد قائمة أسعار السجائر الجديدة وتتوعد المخالفين
» سيدة تؤم الرجال للصلاة تثير ضجة على مواقع التواصل
» العراق يحظر دخول الوافدين من 7 دول
» بعثة "صن دوانز" تصل لمطار القاهرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية