اجتماع طارئ بـ "الجبلاية" لبحث أحداث القمة

25 فبراير 2020 - 12:22 م

تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة جلسة طارئة لحسم مصير أحداث مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها أمس الاثنين باستاد القاهرة.

وتشير اللوائح إلى فوز الأهلى بالمباراة بعد انسحاب الزمالك أمس، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيد الزمالك مع نهاية الموسم الكروى الجارى.

وقال إنه حال انسحاب الزمالك من الدوري بشكل عام، سيتم إيقافه لمدة عام مع هبوطه إلى دورى الدرجة الأدنى من المنافسات التابعة لاتحاد الكرة "الدرجة الرابعة".