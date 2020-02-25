  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حسني مبارك

آخر ظهور لـ "مبارك" قبل وفاته

نانسي عجرم وزوجها والمحامية

محامية قتيل نانسي عجرم توجه رسالة تحذير..هذا ما قالته

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

" أبو تريكة" ينعي مبارك بعبارة مؤثرة

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

نجمة ابراهيم

نجمة إبراهيم..أشهرت إسلامها ..كرمها "السادات" وعالجها "عبد الناصر"

الإعلامي تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يخرج بخبر عاجل عن مبارك

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

اجتماع طارئ بـ "الجبلاية" لبحث أحداث القمة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "محتاجين فضيحة تانية"

خالد أبو بكر

خالد أبوبكر: "في حاجة عيب بتحصل من إمبارح"

حادث دهس

بينهم 18 طفلا.. ارتفاع ضحايا حادث الدهس إلى 52 شخصا

محامية قتيل نانسي عجرم توجه رسالة تحذير..هذا ما قالته

الصفحة الأخيرة

نانسي عجرم وزوجها والمحامية
نانسي عجرم وزوجها والمحامية
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

انتهاء التشريح..محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

#

محامية قتيل نانسى عجرم تكشف عن علاقة بين القتيل وفادي الهاشم

#

محامية قتيل نانسي عجرم تقلب موازين القضية وتضع زوجها في مأزق

#

عبر "جوجل".. آخر ما كان يبحث عنه قتيل نانسي عجرم قبل السرقة

سرقة منزل نانسي عجرم

قتيل نانسي عجرم

رهاب بيطار

كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إجراءين قانونيين اتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى.

وكشفت رهاب بيطار في تغريدتها الأولى على تويتر، عن أول إجراء قائلة: "هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف.. إلى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم امام القضاء"، لتعود قضية قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وفي التغريدة الثانية، كشفت رهاب بيطار، عن الإجراء الثاني التي اتخذتها مؤخرًا، إذ كتبت: "وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة"، لتضع زوج نانسي عجرم، في مأزق بهذا الطلب.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المحامية رهاب بيطار وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.

وكتبت رهاب بيطار في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، منذ قليل، "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.. ‏هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة".

تعود القضية المنظورة بالقضاء اللبناني حتى الآن، إلى أول يناير الماضي، حينما ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بأخبار قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها (فادي الهاشم)، الذي ادعى أن القتيل جاء إلى الفيلا متسللًا من أجل السرقة، وتهديد المتواجدين بالقتل، في ظل إنكار أسرة الشاب تلك الإدعاءات وأكدوا أن "الموسى" كان يعمل في فيلا الفنانة وجاء ليطالب بحقوقه المتأخرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "العين وحشة".. بعد حصوله على اللقب وفاة أكبر معمر في العالم
» براءة إبراهيم المنيسى في اتهامه بسب مجدي عبد الغني
» فنانة شهيرة تظهر بـ"الكمامة" بأحد المطارات وتثير الجدل
» "فرس النهر" يتجول بالقرب من محطات الوقود ويثير القلق
» بعد فيديو الانتحار.. تعرف على العمر الحقيقي لـ منى فاروق
» الضرائب تحدد قائمة أسعار السجائر الجديدة وتتوعد المخالفين
» سيدة تؤم الرجال للصلاة تثير ضجة على مواقع التواصل
» العراق يحظر دخول الوافدين من 7 دول
» بعثة "صن دوانز" تصل لمطار القاهرة
» الصحة تسجل إصابة 4 سيدات سعوديات بفيروس"كورونا"
» الظهور الأول لـ مريم حسين بعد براءتها من هتك العرض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية