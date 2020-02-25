الديب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لـ"مبارك"

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متابعات- أمينة عبد العال

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 أعلن فريد الديب محامي أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاته بأحد المستشفيات العسكرية.

وقال الديب في تصريحات صحفية خاصة  نشرها موقع "مصراوي":" إن الرئيس السابق عاني من مضاعفات مرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء عملية جراحية له منذ أكثر من أسبوعين".

 وأضاف" البقاء لله.. مبارك مات، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي وجري استدعاء أسرته بالكامل في المستشفي وتوفي صباح اليوم".

جدير بالذكر أن علاء مبارك دون على صفحته الرسمية منذ أكثر من أسبوعين قائلا:" أجري والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد لله والشكر لله".


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