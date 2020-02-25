الأزهر يشيد بمسيرة "مبارك" الوطنية

25 فبراير 2020 - 05:11 م

أعرب الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، مشيدًا بمسيرته الوطنية وبدوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة.

وكتب حساب الأزهر على "فيس بوك": شيخ الأزهر يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، يعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، السيد/ محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، مشيدًا بمسيرته الوطنية وبدوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية".

و"يتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولي -جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".