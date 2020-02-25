» قرار مفاجئ من الملك «سلمان» بشأن الرياضة السعودية

25 فبراير 2020 - 05:12 م

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود خادم الحرمين الشريفين قرارًا ملكيًا، اليوم، الثلاثاء، بتحويل هيئة الرياضة إلى وزارة تحمل مسمى " وزارة الرياضة".

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن تم تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرا للرياضة، بعد أن كان رئيسا للهيئة العامة للرياضة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي آل الفيصل، أعلن مؤخرا عن استعداد السعودية لاستضافة أكبر حدث رياضي، وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تولى رئاسة الهيئة العامة للترفيه في شهر سبتمبر الماضي خلفا تركي آل الشيخ الذي تولى رئاسة الهيئة العامة للترفيه.