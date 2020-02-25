"تواضروس" عن "مبارك": تحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب

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الكنيسة القبطية

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بيانًا نعت فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنيه اليوم.

ووصف بيان الكنيسة مبارك بأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة مضيفًا: وتحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب واستمر على مدى ثلاثة عقود في قيادة البلاد.

وذكر بيان الكنيسة ما قاله مبارك من قبل قبل تنحيه: "هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت. وإن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون. وسيحكم التاريخ عليَّ وعلى غيري بما لنا أو علينا".

وقال: تتقدم الكنيسة بخالص العزاء لأسرة الراحل ولقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة ولكافة مؤسسات الدولة، داعين الله أن يتغمده برحمته الجزيلة.


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