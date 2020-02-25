» «كاراجر» يهاجم جماهير ليفربول بسبب «صلاح»

25 فبراير 2020 - 05:26 م

انتقد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، جماهير الريدز بسبب طريقة تعاملهم مع النجم محمد صلاح جناح الفريق والمنتخب الوطني.

وقال «كاراجر» في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "محمد صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي من جانب جماهير ليفربول، وهذا قد يتسبب في إحباط اللاعب".

وأضاف جيمي كاراجر: "ليفربول يمتلك ستة لاعبين على المستوى العالمي، أليسون وفان دايك وأرنولد وماني وفيرمينو وصلاح".

وتابع: "إذا سألت جماهير ليفربول هل يمكنكم الاستغناء عن الخمسة الآخرين مقابل أي مبلغ من المال بالطبع ستكون الإجابة لا، أما إذا وصل عرضا لشراء محمد صلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترليني سيفكرون في الأمر".

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 6 أخرى.