» «زيدان» يوجه رسالة لأسرة الرئيس الراحل «مبارك»

25 فبراير 2020 - 05:44 م

نعى محمد زيدان مهاجم بروسيا دورتموند والمنتخب الوطني السابق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 92 بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر محمد زيدان صورة للرئيس حسنى مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وأرفق معها كلمات قالها الرئيس الراحل مبارك في وقت سابق: "الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ عليّ وعلى غيري بما لنا أو علينا.. إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون".

وعلق محمد زيدان، قائلا: "خالص عزائي لأصدقائي الأستاذ علاء مبارك والأستاذ جمال مبارك وأخويا الصغير عمر علاء مبارك وأخويا منير طارق ثابت وكامل الأسرة في وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.