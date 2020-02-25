نجا من 6 محاولات اغتيال إلا واحدة.. وهذه وصيته

25 فبراير 2020 - 05:53 م

ودع عالمنا اليوم، الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز الـ92 عامًا بعد صراع مرير مع المرض، وقدمت رئاسة الجمهورية التعازي في الرئيس الأسبق، معنلة حالة الحداد في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

وفي حياة «مبارك» خلال حكمه ثلاثين عامًا لمصر منذ عام1981 وحتي تنحيه عام 2011، الكثير من المحطات التاريخية التي توقفت عندها أحداث كثيرة، لكن أبرزها محاولات الاغتيال التي تعرض لها، والتي وصلت إلى 6 محاولات نجا منها جميعًا، إلا واحدة أصيب فيها بجرح سطحي في يده.

حكمه الثلاثين لمصر منذ عام1981 وحتي تنحيه عام 2011، إلى 5 محاولات أغتيال كادت أن تودي بحياته، ولكن القدر كان يحول دون نجاحها، وكان أشهرها علي الإطلاق عام 1995 فى مدينة أديس أبابا الأثيوبية.

وأوصى حسني مبارك في عام 2009، بدفنه مع حفيده في نفس المقابر التي دفن فيها، وهي مقابر آل ثابت في مصر الجديدة.

مات السادات ونجا مبارك







في السادس من أكتوبر 1981م، تعرض الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، إلى محاولة اغتيال مع نائبه وقتها حسني مبارك، على يد ضباط بالجيش وقتها والتي ثبت تورط الجماعة الإسلامية في التخطيط والمشاركة فيها، والتي نجا منها مبارك وقتل السادات.

وكان هذا بعد أن عين الأول الثاني نائبًا لرئيس الجمهورية، في أبريل 1975، ليظل في منصبه حتى وفاة الرئيس أنور السادات، والذي باغتياله تولى منصب إدارة البلاد.





محاولة قتله في إثيوبيا







عند زيارة مبارك إلى إثيوبيا عام 1995 لحضور مؤتمر القمة الأفريقية، تعرض موكبة لمحاولة استهداف من قبل مسلحين، وذلك قبل أن يقرر مبارك الذهاب للمطار ومن ثم العودة للقاهرة خاصة أن الشواهد أكدت وجود استهداف آخر فى الطريق كان ينتظر الرئيس الأسبق.

وعقب عودته للقاهرة، قال مبارك، في مؤتمر صحفي: "بدايات الموضوع كانت بعد الهبوط إلى مطار إثيوبيا، ودارت الأحاديث حول تأخر الحراسة المرافقة لموكبي، ورفضهم اصطحاب حراستي للطبنجات الخاصة بهم لكن حراسي خبأوها، وانطلق الموكب نحو مقر القمة، بعدها قامت سيارة زرقاء بسد الطريق، وترجل مجموعة من الأشخاص وفتحوا النيران على سيارتي لكن حراستي أخذت أماكنها".

وأضاف: "استطاعوا إطلاق رصاصتين على السيارة لكنهم لم ينفذوا، وبعد ذلك ظهر شاب صغير السن يحمل رشاشا يتجه نحو السيارة لكن الحرس أصابوه، وظلت الحراسة محافظة على هدوئها، وفي النهاية أمرت السائق بأن يعود إلى المطار مرة أخرى".

ودارت روايات عدة حول التنظيم الإرهابي المدبر لمحاولة الاغتيال، ما بين تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية.





تفجير طائرته في السودان







وخلال العام نفسه 1995، نجا مبارك من محاولة اغتيال بعد فشل خطة زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في تفجير طائرة مبارك بالجو، والتي لم يعلم عنها أحد شئ حتي عام 2015، حيث ظهرت تفاصيل تفكير زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وقتها، في اغتيال الرئيس محمد حسني مبارك، وفقًا لما نقلته مواقع أمريكية .

و طرأت الفكرة في رأس بن لادن حين كان متواجدًا في السودان، حيث قرر أن يستقل الطيار الخاص به طائرته من الخرطوم ويصطدم بطائرة مبارك في الجو حال سفره إلى المملكة العربية السعودية لأنه قد يشارك في جنازة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، نظرًا لمرضه الشديد في تلك الفترة، عام 1995، لكنه توفي عام 2005.

وكشف قصة محاولة اغتيال مبارك، أمريكي من أصل مصري يدعى إيهاب محمد علي، حيث ولد في الإسكندرية، عام 1963، وانتقل مع عائلته وهو في سن الـ11 إلى نيويورك وبعدها إلى فلوريدا.

وجاء حديث علي أثناء شهادة أدلى بها في محكمة بنيويورك تتداول جلساتها منذ أسابيع بشأن خالد الفواز، الذي يتهمه الادعاء الأمريكي بالمشاركة في تنظيم القاعدة، منذ كان بن لادن يقيم في السودان بدءًا من 1991 حتى مغادرته في 1996 إلى أفغانستان، وبتآمره في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في 1998 بكينيا وتنزانيا، حيث قتل 224 بالتفجيرين، بينهم عدد من الأمريكيين.

إلا أن إلغاء مبارك سفره آنذاك كان سببا في نجاته من محاولة اغتيال جديدة.

محاولة اغتيال في بورسعيد وإصابته







وفى سبتمبر عام 1999، وأثناء حضور مبارك احتفالية بمقر محافظة بورسعيد، قام أحد الأشخاص يدعي "السيد حسين العربي" بالهجوم على الموكب بآلة حادة ما أصاب الرئيس الأسبق بجرح سطحي في يده، وقامت حراسة الرئيس الخاصة بالإمساك بالجاني، الذي كان متعلقاً بسيارة الرئيس، ومن ثم قتله.

محاولة كوبري الفردوس







وأحد أشهر محاولات اغتيال مبارك ، ما أطلق عليه فى حينها "محاولة كوبري الفردوس"، وكانت في أواخر عام 1994، وجرى توقيف نحو 30 إرهابيا من مجموعة أطلقت على نفسها "الجهاد" كانوا يشقون نفقاً بالقرب من طريق صلاح سالم الذي كان موكب مبارك يسلكه عادة، بهدف تفخيخ النفق وتفجيره.

ووضعت المجموعة الإرهابية أكثر من سيناريو لمسار الموكب الرئاسي في محاولة منهم لنجاح العملية الإرهابية.

ومن ضمن السيناريوهات تفجير الكوبري حال قدوم الموكب قادماً من صلاح سالم متجهاً إلى القلعة، وإذ انحرف نحو مدينة البعوث (قرب المكان ذاته) سوف تكون هناك سيارة ملغمة بـ100 كيلوجرام مواد ناسفة ومتصلة بسلك لتفجير السيارة.

وتضمنت الخطة أيضاً محاولة الاغتيال في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) قرب كوبري أكتوبر بواسطة سيارة ملغومة.

سيدي براني







ومحاولة أخري كانت فى مدينة "سيدي براني" بمحافظة مطروح، وفي عام 1993، دبرت "الجماعة الإسلامية"، بزرع متفجرات على الساحل الغربي وتحديدا في الطريق المؤدي إلى ليبيا.

وحاولت الجماعة الإرهابية استهداف سيارة مبارك التي كان يستقلها متوجها إلى ليبيا برا خلال زيارة رسمية، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت آنذاك في توقيف المتورطين بالعملية الإرهابية، والكشف عن أماكن المتفجرات.

وكشفت التحقيقات وقتها تورط ضابط في العملية وتمت مداهمة وكر الإرهابيين في مدينة مرسى مطروح.

ونظرت المحكمة العسكرية القضية التي حكم فيها بالإعدام على 3 متهمين والسجن مدى الحياة لـ 3 آخرين في قضية عرفت إعلاميا باسم "قضية سيدي براني" نسبة إلى المنطقة التي شهدت محاولة الاغتيال.