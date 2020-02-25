  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
غنيم

"وائل غنيم" يفاجئ محبي "مبارك" بهذا التصريح

الإعلامية الكويتية ليالي عباس

العثور على الإعلامية ليالي عباس جثة هامدة داخل شقتها

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

الزمالك في ورطة بعد الانسحاب من القمة

مبارك

نجا من 6 محاولات اغتيال إلا واحدة.. وهذه وصيته

مبارك

تشييع جثمان "مبارك" من مسجد المشير طنطاوي غدًا

سد النهضة

احتجاجات في السودان لوقف مفاوضات سد النهضة

الملك سلمان

الملك سلمان وولي عهده يعزيان "السيسي"

المقبرة

«مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

الأزهر يشيد بمسيرة "مبارك" الوطنية

حسني مبارك

بعد وفاته اليوم.. محطات مهمة فى حياة "مبارك"

خلاف بين نجم مانشستر سيتي وابنته بسبب «صلاح»

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أزمة داخل أتليتكو مدريد بسبب محمد صلاح

#

تصريح جديد لـ«أبوتريكة» عن ليفربول وصلاح

مانشستر سيتي

المصريون

ليفربول

صلاح

سترلينج

أكد رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن نجلته تتعمد استفزازه بترديد الأغاني التي يهتف بها جماهير ليفربول للنجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني.

وقال سترلينج في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية :"ابنتي لديها نفس شخصيتي، وهي تحب المزاح وترديد أغاني مو صلاح لي".

وأضاف النجم الإنجليزي :"إنها تعرف التنافس بين ليفربول والفريق الذي ألعب له لذلك فهي دائماً تغني أغانيها وتحاول استفزازي ولكن هذه مجرد شخصيتها".

وأكمل سترلينج :"كرة القدم تستهلك الكثير من وقتك ولكن في نهاية اليوم عندما تصبح الأمور صعبة فإن العودة لأطفالك هو ما يجعلك سعيدًا".

وواصل جناح مانشستر سيتي :"رؤية أطفالك هي الجزء الأكثر أهمية في يومك، إنهم يأخذونك من كل شيء آخر يحدث لك في خارج المنزل، فابني تياجو يبلغ من العمر 3 سنوات فقط وعندما أنهي أي مباراة بدون تسجيل أهداف فإنه يخبرني بذلك ويقول لي أسماء من سجلوا الأهداف".

يُذكر أن ليفربول واصل حفاظه على فارق النقاط الشاسع بينه وبين مانشستر سيتي وصيفه في الدوري الإنجليزي، حيث يتبقى أمام الريدز 12 فقط من أجل حسم لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خلاف بين نجم مانشستر سيتي وابنته بسبب «صلاح»
» مات بعد البراءة.. كلمات مؤثرة لأصدقاء عائلة مبارك
» قرار مفاجئ من الملك «سلمان» بشأن الرياضة السعودية
» «زيدان» يوجه رسالة لأسرة الرئيس الراحل «مبارك»
» «كاراجر» يهاجم جماهير ليفربول بسبب «صلاح»
» بعد وفاته اليوم.. محطات مهمة فى حياة "مبارك"
» حسام حسن ينعى الرئيس مبارك
» تركي آل الشيخ ينعى حسني مبارك بكلمات مؤثرة
» محمد أبو تريكة ينعي حسني مبارك بكلمات مؤثرة
» أوامر ملكية جديدة للملك سلمان
» إيران.. إصابة نائب وزير الصحة بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:25 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية