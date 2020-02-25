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العثور على الإعلامية ليالي عباس جثة هامدة داخل شقتها

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الإعلامية الكويتية ليالي عباس
الإعلامية الكويتية ليالي عباس
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محمد فضل

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في واقعة صادمة، عثرت إحدى أقارب إعلامية شهيرة عليها جثة هامدة داخل شقتها، والتي فجرت تحريات المباحث مفاجآت صادمة حول أسباب وفاتها.

وعُثر على الإعلامية الكويتية ليالي عباس أسد، جثة هامدة داخل شقتها، إثر تناولها جرعة زائدة من المخدرات برفقة أحد أقاربها

وكشف أمس الإعلامي الكويتي، أبو طلال الحمراني، تفاصيل الواقعة، حيث قال عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :«وفاة إعلامية كويتية عثر عليها جثه في شقتها بعد إختفائها لأيام، حيث تبين بعد رفع الجثه للطب الشرعي بأنها توفيت نتيجة تعاطي المخدرات وتم إلقاء القبض على شاب متهم بمشاركتها التعاطي ومشتبه بأنه من يجلب المخدرات لها، وتم إحتجازة على ذمة التحقيق!».

وتابع :« الصدمة بقصة وفاة الإعلامية!.. أن الحقير الذي كان يشاركها التعاطي شاب من أقاربها قام بتركها بعد أن سقطت ميته في الشقة نتيجة (أوفردوز) زيادة الجرعة، واغلق الباب عليها، وفي اليوم التالي».

وأضاف الإعلامي الكويتي :« قام بالإتصال على أقاربها، وادعى أنها كانت قد اتصلت عليه سابقا طلبا للمساعدة، وعندما عاود الإتصال عليها لم تجب على اتصالاته ويشعر بالقلق، وطلب أن يذهبوا لشقتها للإطمئنان عليها».

واستطرد :« إلا أن إحدى صديقاتها هي من افتقدتها وذهبت إلى شقتها وبعد أن طرقت الباب لعدة مرات اكتشفت أن باب شقتها مغلق لكنها غير مقفل، فقامت بفتحه والدخول، وعثرت على الإعلامية جثه هامدة!».

ونفى الإعلامي الكويتي الذي كشف عن الواقعة، التقارير التي تحدثت عن أن الإعلامية المقصودة هي ريم النجم، وهي مذيعة كويتية من أصل سعودي، وقال أنها ليست هي وان الأخيرة على قيد الحياة.

ونشرت صحف محلية كويتية، أن الإعلامية ليالي عباس أسد ، توفت بشكل مفاجئ منذ أيام، ورجح ناشطون أن تكون الإعلامية المعنية بالواقعة هي ليالي ، وذلك بعد ورود اسمها ضمن وفيات الكويت في الصحف المحلية، والتي توفّت عن عمر 36 عاما.


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