» فنان شهير يعلن اعتزاله تشجيع الزمالك

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أعلن المطرب رامي صبري اعتزاله تشجيع نادي الزمالك، بعد انسحابه من مواجهة الأهلي، أمس الإثنين، على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ4 ببطولة الدوري العام.

ونشر "صبري" صورة لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اليوم، أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره ماتش النادي الاهلي المحترم".

وعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض، قبل انطلاق تدريب اليوم، استعدادًا للقاء الترجي المقبل المقرر له الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رئيس الزمالك للاعبي الفريق أنه لن يتم خصم أي نقاط من الفريق الأبيض في بطولة الدوري بعد عدم خوض مباراة الأهلي أمس، وحرص رئيس نادي الزمالك على تحفيز لاعبي الفريق قبل مباراة الترجي وطالبهم بتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وطلب مرتضى منصور من اللاعبين عدم التركيز في أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.

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