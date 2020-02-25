نجم الزمالك في ورطة بعد هجوم زوجته على مرتضى

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مرتضى منصور
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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

جمال حمزة

أصبح مستقبل جمال حمزة نجم الزمالك السابق، داخل قناة النادي على كف عفريت بعد هجوم زوجته رشا بدر، على المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكتبت رشا بدر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، "أنا مش مرات واحد.. أنا واحدة من الجمهور دلوقتي، أنا ساكتة وكنت بطبل بس كدة كفاية واخدين بطولة يتحفل علينا".

ولم تكتفِ بهذا القدر من الكلمات بل هاجمت مرتضى منصور رئيس الزمالك بقولها: "اللي حواليك هيضيعوا النادي كل واحد بياخد ملايين وبيقضي على النادي"، بالإضافة إلى تحذيرها من مشاكل كثيرة  تحدث داخل نادي الزمالك ولكنها لا تنوي الحديث عنها في الوقت الحالي.

وأكدت أن جمال حمزة لاعب الزمالك السابق تعرض لظلم كبير داخل القلعة البيضاء ورفض عروضا كثيرة من أجل الحفاظ على مبادئ نادي الزمالك.


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