» مجلس الأهلي بـ«الكامل» في عزاء عمرو مراد فهمي

25 فبراير 2020 - 08:32 م

حرص مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على حضور عزاء عمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق، والمقام حاليا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

كما تواجد في العزاء هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو الاتحاد الدولي وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق.

ويتواجد مراد فهمي والد الفقيد على رأس مستقبلي العزاء في حضور اسرته وأصدقائه.

وتوفى عمرو مصطفى مراد فهمى بعد صراع مع مرض السرطان، ووافته المنية عن عمر ناهز 37 عاما، وينتمي عمرو مراد فهمي لأسرة أهلاوية عريقة، جده المهندس مراد فهمي لاعب ومدير كرة وعضو مجلس إدارة سابق بالأهلي والمصري الوحيد الحاصل على وسام الاستحقاق من الفيفا، ووالده مصطفى فهمي شغل منصب سكرتير الاتحاد الإفريقي لمدة 28 عامًا.