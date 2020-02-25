رياح وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، حيث يتوقع خبراء الهيئة الجوية أن يشهد غداً الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا وقارص ليلا على القاهرة الكبرى.

وتكون الشبورة الكثيفة التي تصل لحد الضباب بمناطق متفرقة وهبوب الرياح الخفيفة إلى المعتدلة، كما يشهد الوجه البحري طقس في النهار مائل إلى الدفء وفي الليل شديد البرودة مع وجود شبورة مائية كثيفة بمناطق مختلفة مع رياح معتدلة.

أما طقس السواحل الشمالية الغربية مائلاً للدفء نهارا وليلا شديد البرودة والرياح فيه تكون معتدلة، في حين تشهد السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، طقس معتدل في النهار وبارد جداً في الليل، مع تكون الشبورة الضبابية الكثيفة والرياح المعتدلة.

فيما يشهد طقس شمال الصعيد دفء في النهار وقارص في الليل والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد يكون دافئ نهارا وقارص ليلا والرياح من خفيفة لمعتدلة.

ونعرض فيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

محافظة القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية21 عظمى و12 صغرى.

مطروح العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

سوهاج 22 درجة عظمى و10 درجات صغرى.

قنا العظمى 22 والصغرى 09 درجات.

أسوان درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10 درجات.