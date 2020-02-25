قائد صن داونز: جاهزون لمواجهة الأهلي

25 فبراير 2020 - 09:43 م

أبدى هلومفو كيكانا قائد فريق صن داونز الجنوب إفريقي، جاهزية زملائه لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، بحضور 30 ألف مشجع، يوم السبت المقبل، لقاء الأهلي ضد صن داونز، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كيكانا في تصريحات للموقع الرسمي لـ «الكاف»: «المباريات ضد الأهلي ، خاصة خارج أرضه، صعبة للغاية».

وأضاف: «لكننا وجدنا طريقة لتحفيز أنفسنا لنكون أقوياء عندما نلعب خارج أرضنا».

وتابع: «لقد أثبتنا أنه يمكننا مواجهة أي فريق في دوري أبطال إفريقيا، وتحقيق الفوز على أرض الملعب».

وأكمل: «أحلم بالفوز بالبطولات مع صن داونز، نلعب مع فريق يمتلك لاعبين عظماء، وموسيماني أوصلنا لأفضل المستويات، وأنا فخور بتواجدي هنا».

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين صن داونز والأهلي يوم 7 مارس على ملعب الأول.