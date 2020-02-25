  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجلس الدولة

احتفاء سلفي واسع بغلق القنوات والمواقع الشيعية في مصر

السيسي

جنازة عسكرية لـ«مبارك» بأمر الرئيس السيسي

المملكة العربية السعودية

تعليق الدراسة بالسعودية غدًا

الديب يكشف تطورات جديدة عن حالة مبارك الصحية

تصريح دفن «مبارك» يفجر مفاجأة عن سبب وفاته

وزير الرياضة

بيان قوي.. وزير الرياضة يدعم قرارات «تأديب» الزمالك

غنيم

"وائل غنيم" يفاجئ محبي "مبارك" بهذا التصريح

أرشيفية

صدمة.. انتحار سيدة أثناء أداء العُمرة بطريقة بشعة

المقبرة

«مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل

حريرجي

فيديو خطير يرصد إصابة نائب وزير إيراني بـ"كورونا"

عمرو الجنايني ومرتضى

هل ينُفذ «الجنايني» تهديده.. ويصدر قرارًا بهبوط الزمالك للدرجة الثانية؟

حكاية «فبراير» مع مبارك.. محطات لا تنسى

الحياة السياسية

الراحل محمد حسني مبارك
الراحل محمد حسني مبارك
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

عمرو موسى: لا مانع من إقامة علاقات جيدة مع تركيا

#

لبنان.. تعليق الإضراب المفتوح لأصحاب محطات المحروقات

#

حفيد مبارك يظهر مع حبيبته في طائرة هليكوبتر

#

سمية الخشاب تفجر مفاجأة مدوية بشأن الحكم بحبسها

محمد حسني مبارك

الرئيس الاسبق

وفاة مبارك

شهر فبراير

موعد دفن مبارك

رحل عن عالمنا، محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 94 عامًا.

وشاء القدر أن يرحل الرئيس الأسبق في شهر فبراير، ليسلط الضوء على أن اللحظات الفارقة في حياة محمد حسني مبارك كانت في الشهر الثاني من العام الميلادي.

البداية كانت سعيدة في شهر فبراير من عام 1974، عندما تمت ترقية مبارك إلى رتبة فريق طيار.

لكن الثانية لم تأتي مثل سابقتها، بل جاءت من المصريين عندما انتفضوا في ثورة الخامس والعشرين من يناير، واستمروا في اعتراضهم على حكمه، وأعلن الراحل عمر سليمان تنحي الرئيس حسني مبارك، في 11 فبراير 2011.

وجاء خطاب التنحي على لسان عمر سليمان، بعد 30 عامًا من بقاء مبارك في حكم مصر خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إذ كلف مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

بعدها قرر محمد حسني مبارك مغادرة قصر الاتحادية، وتيقن أن فترة ولايته قد زالت وآن الأوان أن يعود إلى الحياة المدنية بعد ترف الثلاثين عامًا.

وفي ظل حزن العائلة الحاكمة، احتفل المصريون في الشوارع وميدان التحرير فرحًا برحيل رئيس البلاد وامتدت الاحتفالات في الشوارع لنحو أسبوعين.

القرار الذي أطاح بمبارك وعائلته من حكم مصر، جاء بعد ثمانية عشر يومًا من احتشاد الشعب المصري في الشوارع، لمطالبته بالرحيل.

أما في فبراير 2014 حوكم مبارك ونجلاه في قضية جديدة بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

والجدير بالذكر أن الرئيس المخلوع منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، عاش فترات مضطربة ما بين حبس ومحاكمات واستئنافات، انتهت في النهاية بالبراءة من التهم التي وجهت له في أحداث يناير.

وللمرة الرابعة كان شهر فبراير لحظة تحول في حياة مبارك من الدنيوية إلى الحياة البرزخية، عندما رحل عن عالمنا اليوم الأحد 25 فبراير من العام الجاري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
» الأوقاف تحيل الداعية عبدالله رشدي للنيابة
» أسعار الذهب تتراجع لـ 12 جنيهًا
» بث مباشر.. مباراة برشلونة ونابولي بدوري الأبطال
» الكويت تعلن إصابة الحالة التاسعة بفيروس كورونا
» مجلس الأهلي بـ«الكامل» في عزاء عمرو مراد فهمي
» «مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل
» فنان شهير يعلن اعتزاله تشجيع الزمالك
» إصابة 322 شخصًا.. "كورونا" يثير الرعب بإيطاليا
» تستغل إعاقة زوجها لتمارس الجنس مع رجل ستيني
» إصابة 4 مشجعين لـ"فالنسيا" بفيرس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"