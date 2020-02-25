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العراق يرحل الطالب الإيراني المصاب بـ"كورونا"

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المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن ترحيل الطالب الإيراني المصاب بفيروس "كورونا" إلى طهران.
وقالت دائرة صحة النجف (حكومية) في بيان، إنه "تم إخلاء المواطن الإيراني المصاب بفيروس كورونا من مستشفى الحكيم العام في النجف (جنوب) حيث كان يرقد من يومين إلى إيران".
وأكدت أن تلك الخطوة تمت "بعد الاتفاق والتنسيق بين وزارة الصحة والقنصلية الإيرانية في النجف وموافقة منظمة الصحة العالمية".
وأشارت إلى أن الترحيل "تم عن طريق البر وبواسطة سيارة إسعاف مجهزة ومهيأة لهذا الغرض".
ويعد الطالب الإيراني، أول إصابة يعلن العراق تسجيلها لفيروس كورونا، في بيان الاثنين، قبل أن تعلن اليوم تسجيل 4 حالات أخرى وهم أفراد عائلة قادمة من إيران.
وفي سياق متصل، أعلنت بيانات صادرة عن السلطات المحلية بإقليم كردستان شمالي العراق، ومحافظتي النجف (جنوب)، وكركوك (شمال)، الثلاثاء، تعطيل الدوام في المدارس والجامعات بشكل كامل؛ في مسعى للحد من تفشي "كورونا"، دون تحديد فترة زمنية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر العراق حظر دخول الوافدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 7 دول هي: إيران، والصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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