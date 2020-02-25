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ارتفاع مصابي "كورونا" في الكويت إلى 9 حالات

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء الثلاثاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 9 حالات، بعد تسجيل إصابة جديدة.
وقالت الوزارة في بيان إن"الحالة الجديدة المصابة بالفيروس لمواطنة كانت ضمن المسافرين القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي"، مشيرة إلى أن الحالات التسع المصابة "في حالة مستقرة"، دون تفاصيل أكثر.
وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، مساء الثلاثاء، وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان في الوقت الراھن إثر تسجيل حالات إصابة بالفيروس.
والاثنين، قررت الكويت، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضي، وإيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، خشية تداعيات فيروس "كورونا"
وبخلاف الكويت، ظهر الفيروس خليجا في البحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.
وسبق للكويت أن أوقفت الرحلات الجوية إلى العراق وإيران والصين.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. 

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