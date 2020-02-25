الجيش العراقي: مقتل 39 من مسلحي "داعش" بينهم قياديان

25 فبراير 2020 - 11:10 م

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، مقتل 39 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قياديان خلال عمليات إنزال جوي في محافظة صلاح الدين (شمال)، بإسناد طائرات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.



وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب (قوات نخبة في الجيش) نفذت عمليات إنزال جوي متعددة في جبال خانوكة، بصلاح الدين".



وأوضح البيان، أن هذه العمليات تمت "إثر معلومات استخباراتية لاستهداف مجاميع إرهابية تتخذ من الجغرافيا الصعبة في هذه المنطقة ملاذًا لها، من خلال الأنفاق والكهوف".

وأضاف أن "العملية استمرت قرابة 10 ساعات، وأسفرت عن مقتل 39 إرهابيا، بينهم قائدان، هما المفتي الشرعي والمسؤول العسكري (دون ذكر اسميهما)".



وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".