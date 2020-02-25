تونس.. الداخلية تعلن القضاء على عنصر إرهابي

25 فبراير 2020 - 11:20 م

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، عن القضاء على عنصر إرهابي في سفوح جبال ولاية القصرين، غربي البلاد.



جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الداخلية التونسية اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقالت الداخلية، إن "وحدات مشتركة متكونة من الوحدة المختصة للحرس الوطني (جهاز أمني يتبع الداخلية)، ووحدات من الجيش الوطني، تمكنت إثر كمين بسفوح جبال ولاية القصرين، من القضاء على عنصر إرهابي".

وأضافت بأن "العملية لا تزال متواصلة".