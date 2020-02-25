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لجنة شعبية فلسطينية تستنكر تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة

عرب وعالم

مظاهرات ضد حصار غزة
مظاهرات ضد حصار غزة
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المصريون ووكالات

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استنكرت لجنة شعبية فلسطينية، الثلاثاء، تشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة، إثر إغلاق المعابر ووقف الصيد وإلغاء تصاريح التجار.
وقالت "اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "إغلاق الاحتلال معابر غزة وإغلاق البحر وإلغاء تصاريح التجار عقاب جماعي يرتقي لجريمة الحرب التي تتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي".
وشددت اللجنة على "ضرورة إخراج المعابر من أي معادلات أمنية وسياسية، وأن لا تبقى رهينة للاحتلال يغلقها ويفتحها متى يشاء".
وأشارت إلى أن "هذه المعابر إنسانية ووجدت لتفتح، بل يجب فتح المُغلق منها، وليس إغلاق المفتوح جزئياً".
ودعت اللجنة، المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري والسريع لفتح المعابر وإنهاء هذه الحالة، لأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار إغلاقها، سوى رغبة الاحتلال ومخططه في إبقاء التدهور الإنساني والاقتصادي في القطاع".
والإثنين، قررت إسرائيل إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد أمام حركة البضائع، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية ووقود، وإغلاق معبر إيرز (بيت حانون) شمالي غزة، وإلغاء تصاريح التجار للدخول إلى تل أبيب والضفة.
كما قررت وقف الصيد في بحر غزة، بعد إطلاق حركة "الجهاد الإسلامي" عشرات القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات، ردًا على قتل الجيش الإسرائيلي أحد عناصرها وإصابة آخرين جنوبي غزة، صباح الإثنين.
ومساء الإثنين، دخلت تهدئة بين الفصائل الفلسطينية غزة وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد يومين من التصعيد العسكري بينهما. -

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