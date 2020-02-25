  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبارك

طبيب مبارك يكشف تفاصيل المرض النادر الذي أصابه

"الجنزوري" حي يرزق

الجنزوري: عملت مع مبارك 20 عامًا.. وهذا ما فعله معي

الطقس

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذ الأمر الخطير

مجلس الدولة

احتفاء سلفي واسع بغلق القنوات والمواقع الشيعية في مصر

السيسي

جنازة عسكرية لـ«مبارك» بأمر الرئيس السيسي

المملكة العربية السعودية

تعليق الدراسة بالسعودية غدًا

الديب يكشف تطورات جديدة عن حالة مبارك الصحية

تصريح دفن «مبارك» يفجر مفاجأة عن سبب وفاته

وزير الرياضة

بيان قوي.. وزير الرياضة يدعم قرارات «تأديب» الزمالك

غنيم

"وائل غنيم" يفاجئ محبي "مبارك" بهذا التصريح

المقبرة

«مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل

بالفيديو..

الجنزوري: عملت مع مبارك 20 عامًا.. وهذا ما فعله معي

آخر الأخبار

"الجنزوري" حي يرزق
"الجنزوري" حي يرزق
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

حكاية «فبراير» مع مبارك.. محطات لا تنسى

#

شاب خطط لقتل واغتصاب وأكل فتاة يواجه السجن 20 عامًا

#

تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولًا بسبب ما فعله مع منتقبة

#

في حمام السباحة.. هذا ما فعله الهضبة مع دينا الشربيني

أعرب المهندس كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن حزنه الشديد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل صباح اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان رمزًا وطنيًا قدم لمصر الكثير.
وأضاف الجنزوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، "تعاملت معه 20 عاما، وهو وطنيًا قوميًا حريص على البلد ووحدته، ويكفيه أنه كان القائد الأعلى لمصر لمدة 30 عاما.
وتابع رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن مبارك كان حريصًا على الوطن وشعبه، مقدمًا العزاء للمصريين في وفاة الرئيس الراحل، مشيرًا إلى أنه تأثر كثيرًا مثل المصريين بوفاته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "عكاشة": كل أسرة مكونة من 4 أفراد بينهم مريض نفسي
» حقيقة إغلاق عدد من الشوارع بسبب جنازة مبارك
» إيران: انتشار الخوف بسبب كورونا "مؤامرة خارجية"
» للحد من "كورونا".. البحرين تعلق الدراسة لأسبوعين
» الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
» صدمة.. انتحار سيدة أثناء أداء العُمرة بطريقة بشعة
» قائد صن داونز: جاهزون لمواجهة الأهلي
» الأوقاف تحيل الداعية عبدالله رشدي للنيابة
» أسعار الذهب تتراجع لـ 12 جنيهًا
» الكويت تعلن إصابة الحالة التاسعة بفيروس كورونا
» مجلس الأهلي بـ«الكامل» في عزاء عمرو مراد فهمي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"