» حقيقة إغلاق عدد من الشوارع بسبب جنازة مبارك

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نفى اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، صحة الأبناء المتداولة بشأن إغلاق العديد من شوارع القاهرة غدا الأربعاء بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأكد المتحدث باسم محافظة القاهرة - في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي- أن جميع المحاور مفتوحة ولا يوجد إغلاق للشوارع كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.


 

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